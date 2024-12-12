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ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Somali ile Etiyopya arasında Ankara'da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu anlaşmaya aracılık etme konusundaki liderliği için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken açıklamasında, ABD yönetimi olarak Somali ile Etiyopya'nın egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD'li Bakan, "Bu anlaşmaya aracılık etme konusundaki liderliği için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, Etiyopya’nın, Somali’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, karşılıklı ekonomik fayda sağlayacak şekilde denize güvenilir şekilde erişim sağlamasına olanak tanıyacak teknik müzakereleri dört gözle beklediklerini kaydetti.

Ankara Bildirisi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin, tarafları "Ankara Süreci" kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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