Dolar
19.38
Euro
21.29
Altın
2,012.50
ETH/USDT
2,095.70
BTC/USDT
29,981.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Yusuf Soykan Bal  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Van'da saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi
Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Benzer haberler

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in "protez" hayali gerçekleşecek

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden Ömer'in "protez" hayali gerçekleşecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet