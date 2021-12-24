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Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Özkan Bilgin   | 24.12.2021
Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.

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