Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Muş
Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.
Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, iki kentte olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.