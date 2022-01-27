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Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

İbrahim Yaldız, Mesut Varol   | 27.01.2022
Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Muş

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, iki kentte olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.

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