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İzmir'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Turgay Konuralp   | 27.01.2022
İzmir'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İzmir

İzmir'in Kiraz ilçesinde Roma dönemine ait ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi, kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.E. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede dağlık bir arazide kaçak yazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede kaçak kazı yapılan alanda Roma dönemine ait ve 3. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen mozaik ile sütun başlığı ve mermer mimari parça bulundu.

Polis, durumu Ödemiş Müze Müdürlüğüne bildirdi. Kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.E. gözaltına alındı.

Şüpheliye 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı bildirildi.


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