Van ve Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Van ve Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dün "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçlarından Van ve Mardin'de 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
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