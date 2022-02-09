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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kadriye Coşkun   | 09.02.2022
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya

Konya'da kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Seydişehir-Konya kara yolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Seydişehir-Konya kara yolu İnlice mevkisinde bir tırın makasının kırılması nedeniyle kır yan döndü.

Seydişehir-Konya yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.


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