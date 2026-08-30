Van ve Erzurum'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Necmettin Karaca, Şahap Çakır
30 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Van'ın Erciş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sahil bandında bulunan bazı ağaçlar kökünden sökülerek yola devrildi, bazılarının da dalları kırıldı.
Şiddetli rüzgar, bazı meyve ağaçlarına da zarar verdi.
Erzurum'da devrilen ağaç 2 araca zarar verdi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağacı hızarlarla keserek parçalara ayırdı.
Güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılan yol, Horasan Belediyesi ekiplerinin ağaç parçalarını kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.