Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu, şu ana kadar 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu, şu ana kadar 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakan Uraloğlu: 240 kişi kurtarıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdüğünü belirten Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin Girne açıklarında, Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere Girne Limanı'ndan ayrılan Filojet isimli yolcu gemisinin su alarak batması hepimizi derinden üzmüştür. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 241 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş. 18 yolcu için arama kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir. Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteriyle arama kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz."

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den hava desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği andan itibaren KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 gemi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 2 helikopterinin hemen kurtarma çalışmalarına başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 geminin de çalışmalara dahil olduğunu söyledi.

Türkiye'den gönderilen ek imkan ve kabiliyet araçlarının da hızlıca Girne'ye intikal ettirildiğini, kurtarılan 237 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Erhürman, yaralılardan sadece 2 çocuğun tedbiren yoğun bakıma alındığını, kayıp kişilerin bulunması için KKTC ve Türkiye'nin tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı.

Erhürman daha önce Kıbrıs'ta böyle büyük çapta bir kaza ile karşılaşmadıkları için herkesin "ağır şokta" olduğunu söyleyerek, "Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti tüm imkan ve kabiliyetleri ile her zaman olduğu gibi ilk dakikadan beri yanımızda oldu." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel: Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alınmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, kaptan ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucunda kaybolan kişilerin bulunması için imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücumbot ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.”

Kayıplara ulaşılana kadar arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğinin altını çizen Üstel, olayla ilgili derhal başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC ve Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Üstel, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Devletimizin tüm kurumları sahadadır

Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda ekiple yürütüldüğüne işaret eden Üstel, denizden kurtarılan yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını, KKTC Sağlık Bakanlığının da yaralıların durumlarıyla ilgili süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Üstel, gemi kazasının ardından oluşturulan Kriz Masası ile süreci anbean takip ettiklerini vurgulayarak "Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Üstel, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

Üstel, kesinleşen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.

Başbakan Üstel başkanlığında “Kriz Masası” toplandı

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından oluşturulan "Kriz Masası"nın, Başbakan Üstel başkanlığında toplandığı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da olay yerine giderek kriz masasından bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kriz Masası toplantısına, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı'nın da katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldığı vurgulandı.

"Şu anda tek önceliğimiz, insan hayatıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Ünal Üstel de "Kriz Masası" toplantısıyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda tek önceliğimiz, insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci, Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz."

Mersin Valiliğince çalışma başlatıldı

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu.

Kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda, tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü.

Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminaline gelmeye başladı.

Vali Toros, bekleme salonuna alınan ailelerle görüştü.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

Yolcular KKTC'deki hastanelere kaldırıldı

Bakan Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

KKTC Sağlık Bakanlığından açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından açıklama

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi.

Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.

Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.

Fotoğraf : Ali Ruhluel/AA

KKTC Girne'de kayıp yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor

Geminin, Girne Limanı'ndan, Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer halindeyken, liman açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yolcu yakınları, öğle saatlerinde geminin alabora olmasının ardından Girne Limanı'nın girişinde toplandı.

Burada yetkililerin açıklamalarını yakından takip eden kayıp yakınlarının, haber alınamayan yolculardan müjdeli bir haber alabilmek için bekleyişi sürüyor.

Bu arada, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kriz Masası'nı ziyaret etti.

Tatar, liman girişinde bekleyen aileleri teskin ederek, Türkiye ve KKTC'nin tüm imkanlarını arama kurtarma çalışmaları için seferber ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her türlü desteği sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, herkesi derinden üzen bir haber aldıklarını, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak battığını belirtti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İletişim Başkanı Duran: Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmelerin herkesi derin şekilde üzdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakanlardan başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz.

Kazada etkilenen vatandaşlarımıza, yolcularımıza, mürettebatımıza ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Girne açıklarında bir feribotun alabora olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. En büyük duamız can kaybının artmaması, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasıdır. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor, kurtarılan yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, can kaybının artmaması yönünde temennide bulunarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında bir feribotun alabora olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kurtarılan yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, kayıp yolculara bir an evvel ulaşılmasını temenni etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kazadan sağ kurtulan yolculara ve gemi personeline geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının haberini derin bir teessürle öğrendim. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda görev alan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarımızın yanı sıra, fedakarca görev yapan tüm arama-kurtarma ekiplerimize yüce Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Devam eden çalışmaların selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC Başbakanı Üstel'e başsağlığı diledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Girne Limanı'ndan hareket ederek, Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmak üzere yola çıkan özel bir firmaya ait yolcu taşıma gemisinin seyrüseferine başladıktan 4 mil sonra Akdeniz'de alabora olarak battığını belirtti.

Özdemir, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, hepimizi yasa boğan bu acı olay sonrasında KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i arayarak, başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini kendileriyle paylaşmış, devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir." ifadesini kullandı.

Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle kayıp olanların bir an evvel bulunmasını umut ediyoruz. Bu amaçla gerek donanmamızın gerekse hava kuvvetleri unsurlarımızın KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde çalışarak, arama ve kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Hepimizi derin bir üzüntüye boğan bu olayın her yönüyle aydınlatılması için ülkemizle beraber KKTC makamlarının da çalışmalarını titizlikle yürütmesi beklentimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kazada hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, merhumların aileleri ile birlikte aziz milletimize ve KKTC'ye başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, kayıplara bir an evvel ulaşılmasını büyük bir umut ve dualarla niyaz ediyoruz."