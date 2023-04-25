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Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok. Çaldıran/Van hudut hattında 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

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