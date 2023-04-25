Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok. Çaldıran/Van hudut hattında 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.
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Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2023
Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır.… pic.twitter.com/WgGe9vRLp8