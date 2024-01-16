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Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Emre Ilıkan, Nevzat Umut Uzel, Sayim Harmancı, Şener Toktaş  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari

Van'ın kırsal kesimlerinde 2 gün önce etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 644'ü ekiplerce açıldı.

Kapalı 27 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını da kamyonlarla kentin dışına taşıyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün kar ve tipi dolayısıyla kapanan 298 köy ve mezra yolundan 270'ini açtı.

Kapalı 28 yolu açmak için çalışmalara devam eden ekipler, Durankaya beldesi ve Merga Bütan Kayak Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı yolda kar savurma aracıyla çalışma yürüttü. Belediye ekipleri söz konusu yolda tuzlama yaptı.

Karayolları ekipleri de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar nedeniyle 14 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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