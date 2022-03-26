Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,127.00
BTC/USDT
44,426.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
logo
Gündem

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Mesut Varol, Sayim Harmancı, Sabri Yıldırım, Şener Toktaş   | 26.03.2022
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van

Bölge illerinde etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 49 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 32 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 20 yerleşim yeri yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Benzer haberler

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Irak sınırındaki Çukurca'nın kaderi tahinle değişti

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Ahıska Türkü aile Ukrayna'da yaşadıkları korku dolu günleri unutamıyor

Ahıska Türkü aile Ukrayna'da yaşadıkları korku dolu günleri unutamıyor
Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

Hakkari'de üs bölgesinin yolu kardan tünel oluşturularak açıldı

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor