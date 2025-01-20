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Van, Bitlis ve Muş'ta 446 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 446 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Nevzat Umut Uzel, Şener Toktaş, İbrahim Yaldız  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Van, Bitlis ve Muş'ta 446 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ile 157 mezranın yolu kapandı.

Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Erzurum

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

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