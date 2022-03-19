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Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yılmaz Kazandıoğlu, Sabri Yıldırım, Şener Toktaş   | 19.03.2022
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 113, Bitlis'te ise 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi kırsalda, belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

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