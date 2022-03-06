Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
Van-Bahçesaray kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Van
Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan yolun 25. kilometresine çığ düştü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.