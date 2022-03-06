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Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Necat Hazar   | 06.03.2022
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Van

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan yolun 25. kilometresine çığ düştü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.

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