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Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte turuncu alarmın kalktığını bildirdi.

Hikmet Faruk Başer   | 13.03.2022
Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.

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