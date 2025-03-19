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Uzmanından zirai don riskine karşı "dayanıklı bitki" önerisi

Son günlerde hava şartlarının hızlı ve sert değişmesi zirai don riskini artırırken, dona karşı önerilen tarihlerden önce dikim yapılmaması, ateş yakarak sıcaklığın artırılması ve dayanıklı bitkiler kullanılması önem taşıyor.

Mustafa Çalkaya, Mehmet Can Toptaş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Uzmanından zirai don riskine karşı "dayanıklı bitki" önerisi

Ankara

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde dün geceden itibaren başlayan zirai don riskinin, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çiftçilerin ve üreticilerin tarımsal faaliyetlerde zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması ve yapılan hava durumu değişikliklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zirai donun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine işaret etti.

Zirai donun zararlarından korunmanın çeşitli yöntemleri olduğunu belirten Ünal, korunma yöntemlerinin her bölgeye ve ürüne göre değiştiğini, bu yöntemlerden uygun, pratik ve ucuz olanının seçilmesi gerektiğini söyledi.

Ünal, üreticilere bu yönde tavsiyelerde bulunarak, "Don riski taşıyan bölgelerde yöreye uygun çeşitler seçilmeli, dona karşı doğal engel olarak ağaç sıraları, çalılar, bodur ağaçlar ve asma bitkiler tercih edilmeli. Yapay engeller ise binalar, duvarlar, tahta perdeler, yoğun çalılar, demiryolu ve otoyol duvarlarıdır." ifadelerini kullandı.

"Önerilen tarihlerden önce dikim yapılmamalı"

Don olayına karşı dayanıklılığı artırmak için kimyasallar ve bitki hormonlarının kullanılabileceğine işaret eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önerilen tarihlerden önce bitki dikimi yapılmaması ve hava akımına imkan verecek ürünlerin dikilmesi gerekiyor. Daha geç çiçeklenen elma türleri, sert kışlık buğday, yulaf çeşitleri ve dona daha dayanıklı çilek çeşitleri tercih edilebilir. Dağlık bölgeler ve tepeler ile güneye bakan daha sıcak eğimler, bağ, meyve ve erkenci patates için en uygun yetiştirme alanlarıdır. Dona hassas bitkilerin yetiştirildiği arazilerde toprak işlenmesinden kaçınılmalıdır. Don riski olan bölgelerde, hassas bitkilerin özellikle yonca arazileri, çayır, tahıl, çalılık, fidanlık yakınlarında yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır."

"Ateş yakılabilir"

Ünal, ısı kaybının giderilmesi için en yaygın ve en kolay yöntemin uygun ısıtma ekipmanları kullanmak ve küçük ateşler yakmak olduğunu aktararak, "Ateş yakma yöntemiyle arazilerde veya meyve bahçelerindeki sıcaklıklar belirli ürünler için kritik değerlerin üzerinde tutulabilir. Isıtıcılar bütün araziye etkili olacak şekilde dağıtılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda yakılan küçük ateşlerin, az sayıdaki büyük ateşe göre havayı ısıtmada daha etkili olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Büyük ateşler, hızlıca soğuk havanın içine çekilerek fayda yerine zarar verir. Eğer bir bölgede bir mevsim boyunca 2-3 defadan fazla don olayı görülmüyorsa ısıtma yöntemi uygun ve ekonomiktir. Daha fazla don görülen bölgelerde ise ısıtma yöntemi ekonomik değildir."

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