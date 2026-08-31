Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile görüştü.
Buğrahan Ayhan, İsmet Karakaş
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
ANKARA
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, bugün İstanbul'da yapılacak.
Milli Savunma Bakanı Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Asif, toplantı öncesi bir araya geldi.
Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ilki, bugün İstanbul'da yapılacak.
Toplantı öncesinde ikili görüşmelere devam eden Güler, bu kapsamda, Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü.
Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile görüştü