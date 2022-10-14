Dolar
18.59
Euro
18.08
Altın
1,653.97
ETH/USDT
1,318.80
BTC/USDT
19,576.00
BIST 100
3,613.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığınca, cezada alternatif çözümlerden biri olarak uygulanan "uzlaştırma" kapsamında, bu yıl içinde 173 bin 905 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı.

Kemal Karadağ   | 14.10.2022
Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kapsamı genişletilen uzlaştırmanın etkin şekilde uygulanması sağlandı.

Aralarında basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, güveni kötüye kullanma, hakaret, taksirli yaralama gibi çok sayıda suçta uygulanan uzlaştırmayla 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905, 2020'de ise 219 bin 639 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Geçen yıl ise uzlaştırmayla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 230 bin 50 oldu.

Bu yıl 12 Ekim'e kadar müzakeresi tamamlanan 173 bin 905 dosya, "kamu yararına çalışma", "bağış yapma", "suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi" ve "özür dileme" karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı. 40 bin 76 dosyada ise anlaşma sağlanamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Söylenenin aksine okuma oranları azalmıyor. Önemi giderek de artıyor
Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Benzer haberler

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç heyetiyle terör suçlularının iadesini görüştü

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç heyetiyle terör suçlularının iadesini görüştü
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi

Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet