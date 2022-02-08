Dolar
13.62
Euro
15.56
Altın
1,822.94
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,017.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üsküdar'daki patlamanın ardından 5 yapı tahliye edildi

Üsküdar Belediyesi, ilçedeki 3 katlı binada meydana gelen patlamanın ardından yıkımı gerçekleştirilen bina ile toplam 5 yapıda 43 bağımsız birim nüfusunun tahliyesinin yapıldığını bildirdi.

Elif Küçük   | 08.02.2022
Üsküdar'daki patlamanın ardından 5 yapı tahliye edildi

Istanbul

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamada, Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki söz konusu yapıda gerçekleşen patlama sonrasında binada yaşayanların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla derhal çevredeki otellere yerleştirildiği belirtildi.

Ağır hasar gören binanın, gerekli önlemlerin alınmasının ardından Üsküdar Belediyesi tarafından hızlı reaksiyon gösterilerek yıkıldığı aktarılan açıklamada, bu sırada can güvenliği önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

"Tahliye edilen diğer 4 bina için altyapı hizmetleri hızla sağlanıyor"

Belediyenin patlamadan etkilenen çevre binalarda yenilenme çalışmalarını hemen başlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen tespitlerin bina ve dairelerde ivedi onarım süreci gerektirmesi sebebiyle Üsküdar Belediyesi, yıkımı gerçekleştirilen bina ile birlikte toplam 5 yapıda 43 bağımsız birim nüfusunun tahliyesini gerçekleştirdi. Bunlardan 13 tanesi yıkımı yapılan taşınmazda bulunmakta olup kalan 4 binada 30 bağımsız birim için bu sabah tekrar teknik personelce inceleme yapıldı. Bu binalarda patlamadan dolayı herhangi bir temel ve yapısal hasar görülmediği tespit edildi. Daire içi taşıyıcı olmayan duvar, pencere ve çatı bölümlerinde meydana gelen hasarlarla ilgili gerekli tespitler yapıldı ve onarıma süratle başlandı. Tahliye edilen diğer 4 bina için altyapı hizmetleri hızla sağlanıyor. Taşınmaz maliklerinin dairelerine yerleşimleri de bugün öğle saatleri itibarıyla başladı. Patlama nedeniyle hasar meydana gelen ve sonrasında yıkımı gerçekleştirilen binanın 1 yıl içinde yeniden yapılıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi

Benzer haberler

Üsküdar'daki patlamanın ardından 5 yapı tahliye edildi

Üsküdar'daki patlamanın ardından 5 yapı tahliye edildi

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama

Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu

Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu
İstanbul'da yan duvarı olmadığı ortaya çıkan bina tahliye edildi

İstanbul'da yan duvarı olmadığı ortaya çıkan bina tahliye edildi