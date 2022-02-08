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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü

Mehmet Şah Yılmaz   | 08.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.

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