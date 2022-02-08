Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.
Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.