Dolar
36.20
Euro
37.86
Altın
2,934.71
ETH/USDT
2,695.50
BTC/USDT
96,666.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep Havalimanı’nda n uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

Selami Küçükoğlu  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'taki bitişik iki binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması esnasında çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası iki bina tedbir amaçlı tamamen tahliye edilerek, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bina sakinlerinden Ömer Faruk Düztaş, gazetecilere, olayın uyurken meydana geldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

İki kez üst üste aynı gürültünün yaşandığını ve korktuklarını belirten Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika var. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik. Tüm bina sakinleri olarak dışarı çıktık. Tedbir amaçlı evler tahliye edildi. Bina sakinleri olarak bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları
Türkiye ve dünya gündemi
Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü
Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet