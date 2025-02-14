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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Koray Taşdemir  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü

İstanbul

"TC-TRK" uçağıyla saat 01.45'te Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

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