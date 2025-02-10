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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir cadde trafiğe kapatıldı.

Mikail Bıyıklı, Cüneyt Sevindik  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

İstanbul

Kandilli Mahallesi Göksu Caddesi'nde ormanlık alanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapanan caddenin etrafında polis ekiplerince önlem alındı.

Belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

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