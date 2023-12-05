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Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adem Koç  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Alınan bilgiye göre, 129T Bostancı-Taksim hattında çalışan, Fahri Özan idaresindeki 34 GA 3896 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı, Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı.

Dumanı gören sürücü Özan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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