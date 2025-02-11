Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki alışveriş merkezinin eksi birinci katındaki elektrikli hava perdesinden yangın çıktı.
İstanbul Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 11, 2025
◼️ Acıbadem'deki alışveriş merkezinin eksi birinci katındaki yangına elektrikli hava perdesi neden oldu
◼️ İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
◼️ Yangın, itfaiye görevlilerinin… pic.twitter.com/fC0XtdKqai
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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