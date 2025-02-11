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Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halis Akyıldız, Başak Akbulut Yazar  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki alışveriş merkezinin eksi birinci katındaki elektrikli hava perdesinden yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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