Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Samsun
Alaçam'ın kırsal Yoğunpelit Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Mahallede yaşayan Aldemir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Eymen Aldemir'in ateşlenmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Yoğun tipi ve karın etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla UMKE personeli sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bebek evinden alınarak Alaçam Devlet Hastanesine götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.