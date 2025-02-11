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Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Erkut Kargın  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu

Samsun

Alaçam'ın kırsal Yoğunpelit Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Mahallede yaşayan Aldemir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Eymen Aldemir'in ateşlenmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun tipi ve karın etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla UMKE personeli sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bebek evinden alınarak Alaçam Devlet Hastanesine götürüldü.

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