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Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Mehmet Çalık   | 17.11.2022
Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Çalık - AA

Uşak

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

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