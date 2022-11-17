Dolar
18.60
Euro
19.28
Altın
1,760.52
ETH/USDT
1,200.40
BTC/USDT
16,653.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu.

Tansel Parlak   | 17.11.2022
Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü Fotoğraf: Tansel Parlak - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne seyir halinde olan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü, Abdullahağa Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak aydınlatma direğine çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası yolcular tahliye edildi.

Hasar gören otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü

Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet