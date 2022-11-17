Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direğe çarpan İETT otobüsü hasar gördü
Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne seyir halinde olan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü, Abdullahağa Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak aydınlatma direğine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası yolcular tahliye edildi.
Hasar gören otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.