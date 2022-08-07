Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,774.30
ETH/USDT
1,721.90
BTC/USDT
23,340.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Mehmet Çalık   | 07.08.2022
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Uşak Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu cadde ve sokaklarda su tahliye işlemi başlattı, tıkanan rögarlar açıldı.

Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.

Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını sonuna kadar soruyoruz
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

Benzer haberler

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet