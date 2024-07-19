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Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak

Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Yangının etkilediği Kızılcaören ve Kuşdemirler köyleri çevresinde ise ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Alevlerin evlere ulaşmaması için iş makineleriyle köylerin etrafında setler oluşturuldu.

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