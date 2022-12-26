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Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Berkan ÇETİN   | 26.12.2022
Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Uşak

İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan "Alfa" adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.

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