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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 26.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh ile görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Bakan Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne katılacak, bakanlıkları arasında işbirliği protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından alımı yapılan 160 iş makinesinin teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahasının hizmete alınması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu hafta ve sezonun ilk yarısı Altınordu-Çaykur Rizespor, Göztepe-Bodrumspor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta tek maçla sona erecek.

3- Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nde ekim ayının kazananları, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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