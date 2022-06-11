Uşak ve Karabük'te sağanak etkili oldu

Uşak/Karabük
Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Ankara-İzmir kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.
Kuvvetli yağış nedeniyle yola taşınan ağaç dalları, taş ve molozlar trafiği engelledi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Öte yandan Oğuz Y'nin kullandığı 64 AAZ 553 plakalı hafif ticari araç, yola akan çamurdan kayarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.
Karabük'te sağanak etkili oldu
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Safranbolu ilçesinde de yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.