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Uludağ'da yoğun kar yağışı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Mustafa Bikeç  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Uludağ'da yoğun kar yağışı

Bursa

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Yoğun sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metre.

Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kayak merkezini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kar üstünde oyunlar oynadı.


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