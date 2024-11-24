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Ankara Valiliğinden kar yağışının ardından uyarı

Ankara Valiliğince dün kent genelinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklarının hızla düşmesi sonucu meydana gelen don ve buzlanma olaylarının ardından uyarılarda bulunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Ankara Valiliğinden kar yağışının ardından uyarı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu birçok yerde karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtildi.

Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumların teyakkuza geçirildiği belirtilerek, gerek yardım faaliyetleri gerekse de güvenli ulaşım için il genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemlerinin hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 'kış lastiği uygulamasına' riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir."

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