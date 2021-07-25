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Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 3 gün sonra bulundu.

Cem Şan   | 25.07.2021
Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Alınan bilgiye göre, geçen cuma kaybolduktan sonra uzun süre yürüdüğü anlaşılan Gülefer Boynukısa, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda bugün bir grup piknikçiye rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen kadının durumu jandarmaya bildirildi.

Harekete geçen JAK ekipleri, kadını kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Bir süre sırtta taşınan kadına askerlerden biri de ayakkabısını verdi.

Bitkin haldeki kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dolaştım dolaştım indim aşağılara, yola çıktım birine denk geldim." dedi.

Boynukısa, bu sürede yiyecek bir şey bulamadığını sözlerine ekledi.

AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu da kayıp kadınının sağ olarak bulunmasından dolayı ailesinin de kendilerinin de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mumcu, "Su içmiş. Bir şey yememiş ama acıkmış." diye konuştu.

Sağ bulunduğunu duyunca Boynukısa'nın eşinin de çok sevinçli olduğunu dile getiren Mumcu, "Defalarca boynumuza sarıldı." dedi.

Mumcu, çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.

Boynukısa, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

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