Euro
10.07
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı'nın tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 25.07.2021
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyor

Kırıkkale

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram öncesi günlük araç trafiğinin 160 bine çıktığı kentte, bayram boyunca günlük ortalama 90 bin araç geçişi oldu. Bayram tatilinin son gününe kadar 1 milyon araç geçişinin olduğu "kilit kavşak"ta geçen yıla göre, yüzde 30-40 civarında artış yaşandı.

Hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kırıkkale'de ölümlü kaza yaşanmadı. Polis ve jandarmadan oluşan 76 ekip ve 250 personel, sürekli sahada görev yaparak hem helikopterli hem de drone ile havadan denetimler yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar