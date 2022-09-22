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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
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Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 22.09.2022
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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