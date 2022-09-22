Dolar
18.36
Euro
18.07
Altın
1,674.55
ETH/USDT
1,276.00
BTC/USDT
18,989.00
BIST 100
3,293.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
logo
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için Bakü'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Ruslan Rehimov   | 22.09.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan'da gerçekleştirdiği en son görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğini vurguladı.

Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletlerinin çıkarlarını yansıttığını belirten Aliyev, savaşta ve savaş sonrasında Azerbaycanlı gazilerin Türk doktorlar tarafından tedavi edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kabulde Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlarından dolayı teşekkür ederek Koca'dan selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi.

Koca, Azerbaycan ve Türkiye devlet başkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının diğer tüm kurumlar gibi sağlık bakanlıkları arasında da iş birliği için yol gösterici olduğunu ve bu konuda iki ülke bakanlıklarının yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, şehitler için başsağlığı, yaralı askerler için şifa diledi.

Koca, Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinerek, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyim ve bilgilerinin Azerbaycan'la paylaşılmasının kardeşlik görevi olduğunu vurgulayan Koca, bugün düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu"nun öneminden bahsetti.

Koca, mevkidaşı Musayev'le görüştü

Bakan Koca, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Teymur Musayev'le bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sağlık alanında var olan ilişkilere ivme kazandırılması amacıyla yeni projeler ele alındı.

Koca, mayıs ayında imzalanan Eylem Planı'nın en önemli unsurlarından biri olan Sağlık-İş Forumu'nu gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koca ve Musayev, sağlık sistemleri, acil sağlık hizmetleri, sağlık bilgi sistemleri, sağlık eğitimi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul'un ilk katlı otoparkı cumartesi günü kapanacak

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı başladı

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet