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Uludağ'da kar yağışı etkili oldu

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Sergen Sezgin  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Uludağ'da kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Kentte yaşayanlar güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı. Bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistler de müzik eşliğinde kar üstünde oyunlar oynadı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 2, en düşük ise sıfırın altında 12 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

"10 Aralık gibi sezonu açmayı planlıyoruz"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, kar yağışının kendilerini hem sevindirdiğini hem de umutlandırdığını söyledi.

Dört gözle bu yağışı beklediklerini belirten Usta, sezonun açılması için erken yağışların önemli olduğuna dikkati çekti.

Usta sezon hazırlıklarını da tamamladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Beklediğimiz gibi yağış başladı. 10 Aralık gibi sezonu açmayı planlıyoruz. Beklediğimiz gibi yağış olursa da haftaya sezon açılabilir. Türkiye genelinde 400 civarında eğitmenimiz var. Biz de görevimize hazırız. Son birkaç yıldır olumsuz geçen sezonlara rağmen bu sene umutluyuz. Bu yağışlarla hafta sonu 80 santimetre kar bekliyoruz ama bize 30-40 santimetre bile yeterli olacaktır."

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