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Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı

Ülke genelindeki zorla mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden kişilere ve dilencilere yönelik uygulamalarda 17 kişi gözaltına alındı, aranan 631 kişi yakalandı.

Sefa Şahin   | 11.09.2022
Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde "mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere" yönelik ülke genelindeki cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe ve benzeri yerlerde uygulama yapıldı.

Bu kapsamda 39 bin 174 personelin yer aldığı, 133 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulama sonucu 17 kişi gözaltına alındı, aranan 631 kişi yakalandı.

Ayrıca 52 kişiye fuhuştan, 297 kişiye dilencilikten, 34 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 kişiye çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış ve benzeri gibi kabahatlerden olmak üzere toplam 658 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 14'ü dilendirmekten olmak üzere 137 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Uygulamada 114 bin 183 araç kontrol edildi, 2 bin 900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edildi, 14 aranan araç yakalandı.

Uygulamada 3 ruhsatsız tabanca, 32 mermi ve av tüfeği kartuşu, 9 kesici ve delici alet, 1 tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 215 paket kaçak sigara, 3 gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2 bin 127 kaçak emtia ele geçirildi.

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