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Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Mehmet Tosun   | 11.09.2022
Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
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