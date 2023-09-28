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Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde, araçların ışık donanımları ve kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim

Ankara

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-24 Eylül'de ülke genelinde 51 bin 871 araç denetlendi.

Kontrol edilen araçlardan 168'inin ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, 23'ünün arka reflektör yansıtıcısının olmadığı, 80'inin ışık donanımının uygunsuz kullanıldığı ve 227'sinde aykırı ışık donanımı bulunduğu belirlendi.

Uygulamalarda, 251 araç trafikten men edildi, 64 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 bin 697 trafik kural ihlali hakkında işlem yapıldı.

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