Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde, araçların ışık donanımları ve kullanımına yönelik özel denetim yapıldı.
Ankara
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-24 Eylül'de ülke genelinde 51 bin 871 araç denetlendi.
Kontrol edilen araçlardan 168'inin ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, 23'ünün arka reflektör yansıtıcısının olmadığı, 80'inin ışık donanımının uygunsuz kullanıldığı ve 227'sinde aykırı ışık donanımı bulunduğu belirlendi.
Ülke genelinde 20-25 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 👇 pic.twitter.com/C0A5Fs76H3— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) September 28, 2023
Uygulamalarda, 251 araç trafikten men edildi, 64 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 bin 697 trafik kural ihlali hakkında işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.