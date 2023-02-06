Dolar
18.83
Euro
20.25
Altın
1,872.36
ETH/USDT
1,622.70
BTC/USDT
22,779.00
BIST 100
4,788.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana’nın Çukurova ilçesinde depremde çöken binalarda ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor İskenderun Devlet Hastanesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Adana’nın Çukurova ilçesinde depremde çöken binalarda ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
logo
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, meydana gelen depremler nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır." ifadesi kullanıldı

Zeynep Canlı   | 06.02.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ve bazı havalimanlarının son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ilk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından toplam 820 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagonundan oluşan 14 yolcu vagonunun AFAD Başkanlığına tahsis edildiğine işaret edildi.

Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz
TBMM Başkanı Şentop deprem bölgesi için Meclis'te kan bağışında bulundu
Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor
İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken ek binasından karı koca kurtarıldı
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz

ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

İskenderun Devlet Hastanesinin depremde çöken ek binasından karı koca kurtarıldı

Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı
ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki can kayıpları için üzüntüsünü bildirdi

ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki can kayıpları için üzüntüsünü bildirdi
Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet