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Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Slovenya'da Başbakan Golob ile görüştü

Bakan Uraloğlu, "Görüşmemizde, ulaştırma ve altyapı projeleri başta olmak üzere enerji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında iki ülke arasında yürütülebilecek işbirliklerini ele aldık." açıklamasında bulundu.

Seda Tolmaç  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Slovenya'da Başbakan Golob ile görüştü

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştüklerini belirterek, "Görüşmemizde, ulaştırma ve altyapı projeleri başta olmak üzere enerji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında iki ülke arasında yürütülebilecek işbirliklerini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, ülkenin başkenti Lübliyana'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

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Burada Başbakan Golob ile verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Görüşmemizde, ulaştırma ve altyapı projeleri başta olmak üzere enerji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında iki ülke arasında yürütülebilecek işbirliklerini ele aldık. Türkiye ile Slovenya'nın daha güçlü bir ekonomik ortaklık kurabileceğine yürekten inanıyoruz. Bölgesel kalkınmaya katkı sunan, halklarımızın refahını artıran bu ortak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ile "Divaca-Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi" sahasında incelemelerde bulunduklarını da belirtti.

Türkiye'den Yapı Merkezi firmasının ortak olduğu söz konusu projede tünel ve viyadük inşaatının hızla sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "NATM (tünel inşaatında kullanılan bir metot) yöntemiyle kazılan tünellerde ciddi ilerleme sağlandı. Gabrovica Viyadüğü ise itme ve sürme tekniğiyle inşa ediliyor. Ray altyapısından mekanik sistemlere kadar birçok kritik imalat, sahada titizlikle yürütülüyor. Türk mühendisliği Avrupa'da iz bırakmaya devam ediyor." bilgisini verdi.

Uraloğlu, başkent Lübliyana'nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile de bir araya geldiklerini bildirdi.

Bakan Bratusek ve Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu'nun da bu görüşmeye katıldığını kaydeden Uraloğlu, "Yaptığımız toplantıda, şehircilik, ulaşım altyapısı, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Yerel yönetimler düzeyinde kurduğumuz bu güçlü temasların, Türkiye ve Slovenya ilişkilerine katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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