Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti.
Şam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, dün geldiği Şam'da temaslarını sürdürüyor.
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Emevi Camisi'ne gelen Uraloğlu ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.
Uraloğlu ve Türk heyeti, Emevi Camisi haziresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği'ni ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu ve beraberindekilere, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.
Uraloğlu ve beraberindekilerin, gün içinde Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile ikili görüşme yapması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.