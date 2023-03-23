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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede esnafı ziyaret etti. VTR
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Gündem, Ramazan 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilk iftarı Adıyaman'da depremzedelerle yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerle yaptı.

Orhan Pehlül, Gültekin Yetgin  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilk iftarı Adıyaman'da depremzedelerle yaptı

Adıyaman

Demokrasi Parkı'nda oluşturulan etkinlik çadırında depremzedelerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Karaismailoğlu, akşam ezanının okunmasının ardından depremzedelerle birlikte orucunu açtı.


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