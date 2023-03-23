Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilk iftarı Adıyaman'da depremzedelerle yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerle yaptı.
Adıyaman
Demokrasi Parkı'nda oluşturulan etkinlik çadırında depremzedelerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Karaismailoğlu, akşam ezanının okunmasının ardından depremzedelerle birlikte orucunu açtı.
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