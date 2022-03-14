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Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Emre Karaca   | 14.03.2022
Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva ve Konotop'tan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, 130 kişinin trenle Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den, 42 kişinin de otobüs ve minibüslerle Harkiv, Poltova ve Konotop'tan tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bugün 63 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 933 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.

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