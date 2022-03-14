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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile telefonda görüştü

Emre Karaca   | 14.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

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